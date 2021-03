Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall am Kreisverkehr Rußbergstraße und Bischof-Sproll-Straße fordert 6000 Euro Schaden (02.03.2021)

Tuttlingen (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden an einem Jeep Kombi und einem Seat hat ein Verkehrsunfall gefordert, der in den frühen Morgenstunden des Dienstags am Kreisverkehr Rußbergstraße und Bischof-Sproll-Straße passiert ist. Ein 33-Jähriger fuhr kurz nach 05.30 Uhr von der Bischof-Sproll-Straße her in den Kreisverkehr ein, ohne auf einen Jeep zu achten, dessen 55-jährige Frau von der Rußbergstraße her im Kreisverkehr unterwegs war. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

