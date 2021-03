Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Zollhaus) Vorfahrtmissachtet und Unfall verursacht (02.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 7 Uhr auf der Straße "Römerweg" verursacht. Eine 31-jährige Honda Civic Fahrerin bog an einer Einmündung vom Römerweg nach links auf die Straße "Zollhäusleweg" ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 58-jährigen Mitsubishi Fahrers und prallte gegen dessen Autoseite. Am Honda entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Den Schaden am Mitsubishi schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell