POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 15-Jährige tritt nach Polizisten, Verkehrsunfall & Schulgebäude beschädigt

Winnenden: 15-Jährige tritt nach Polizisten

Eine zuvor aus einer Jugendeinrichtung als vermisst gemeldete Jugendliche wurde am Dienstag gegen 12:15 Uhr in einem Gebäude in der Albertviller Straße angetroffen. Die 15-Jährige verhielt sich den Beamten gegenüber sofort äußerst aggressiv, verweigerte die Angaben ihrer Personalien und beleidigte die Polizisten mehrfach aufs Übelste. Als sie mitgenommen werden sollte, trat sie einem der Beamten gegen das Bein und anschließend gegen den Streifenwagen. Auch in den Räumlichkeiten des Polizeireviers blieb der Teenager aggressiv und trat in Richtung der Beamten. Sie wurde einem Erziehungsberechtigten überstellt und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Winnenden: 7000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Eine 64 Jahre alte Toyota-Fahrerin fuhr am Dienstagmorgen gegen 5:20 Uhr die Schorndorfer Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung entlang und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden 30-jährigen BMW-Fahrer. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt, der Sachschaden wird auf insgesamt 7000 Euro geschätzt.

Fellbach-Schmiden: Schulgebäude beschädigt

Dem hinterlassenen Unrat nach zu urteilen fand auf dem Innenhof der Anne-Frank-Schule in der Käthe-Kollwitz-Straße in der Nacht zum Samstag eine Party statt. Teils wurde mit Getränkeflaschen das dortige Schulgebäude sowie Fenster beworfen. Zudem wurde am Gebäude eine Jalousie abgerissen. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise zum Vorfall werden von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen.

