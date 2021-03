Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrecher verlieren Wollmütze.

Lippe (ots)

In der Zunftstraße waren zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag Einbrecher am Werk. Sie versuchten mit einer Eisenstange die Tür einer Garage aufzuhebeln, um über diese Zugang zum Wohnhaus zu bekommen, was aber nicht gelang. Anschließend flüchteten sie. Bei ihrem Einbruchsversuch verloren die unbekannten Täter eine graue Wollmütze am Tatort. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

