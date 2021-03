Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Apotheke eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Apotheke in der Ernst-Hilker-Straße. Sie drangen über das Dach des Gebäudekomplexes "Kaufland" in den Verkaufs- und Lagerraum der Apotheke ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten Medikamente und Bargeld, bevor sie vom Tatort flüchteten. Wer im angegebenen Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, wendet sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

