Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen-Bittenfeld: Baum fiel auf Auto

Waiblingen: (ots)

Bei dem Gewitter am Dienstagnachmittag zwischen Bittenfeld und Weiler zum Stein fiel bei einem dortigen Waldstück ein Baum auf einen vorbeifahrenden Pkw. Ein Passant hatte gegen 15.30 Uhr auf dem dortigen Feldweg den Unfall bemerkt und anschließend die Rettungsdienste über Notruf informiert. Bei dem Unfall wurde die 34-jährige Peugeot- Fahrerin vermutlich schwer verletzt. Sie wurde noch am Unfallort notärztlich versorgt. Sie als auch ihre beiden Kinder im Alter von 1 und 3 Jahren, die auch mit im Fahrzeug saßen, wurden anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Beim Rettungseinsatz war die örtliche Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften sowie Rettungsdienste mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

