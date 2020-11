Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil eines 10-Jährigen, Polizei sucht Zeugen (19/2411)

SpeyerSpeyer (ots)

24.11.2020, 16:45 Uhr

Am Dienstag gegen 16:45 Uhr kam es im Birkenweg im Bereich der Brücke A 61 zu einem Körperverletzungsdelikt und Beleidigungen zum Nachteil eine 10-jährigen Kindes aus Speyer. Diese traf dort auf vier männliche Jugendliche im Alter von ca. 18 Jahren, die sich mit ihren Fahrrädern in diesem Bereich aufhielten. Es kam dann zunächst zu Beleidigungen zum Nachteil des 10-Jährigen. Danach wurde er festgehalten und von einem Täter in den Bauch geboxt. Sein Skateboard wurde von einem anderen Täter ins Gebüsch geworfen, ehe sich die vier Jugendlichen auf ihren Rädern in unbekannte Richtung entfernten. Alle Tatverdächtigen sprachen Deutsch ohne Akzent. Drei von ihnen wurden als hellheutig beschrieben, einer soll eine hellbraune Hautfarbe gehabt haben. Von einem Täter ist bekannt, dass er Sommersprossen hatte. Zudem soll eines der vier von den Tätern mitgeführten Fahrrädern orange gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, oder denen die Gruppe Jugendlicher vor / nach der Tat aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

