Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst bekämpft mit Auszubildenden Hauptunfallursachen

Hagen (ots)

Der Verkehrsdienst der Hagener Polizei hatte es sich am Donnerstag, 27.08.2020, gemeinsam mit sechs Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtern eine Schicht lang zur Aufgabe gemacht, die Hauptunfallursachen im Straßenverkehr zu bekämpfen. Dazu suchten sich die Beamtinnen und Beamten zwei Kontrollstellen gezielt aus. Zwischen 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr überwachten sie den Verkehr mit 15 Polizistinnen und Polizisten an der Elseyer Straße und an der Preußerstraße. Knapp achtzigmal mussten sie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer anhalten. Ein 51-jähriger Mazdafahrer musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Kurz zuvor verlief ein Drogentest bei ihm positiv. 20 Fahrzeuge wurden mit überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Alle Fahrerinnen und Fahrer entrichteten ein Verwarnungsgeld. 19 benutzten ihr Handy während der Fahrt. Dies führt zu einer Anzeige, Punkten und einer empfindlichen Geldbuße. Trotz des akustischen Warnsignals vieler Autos waren 26 Personen nicht angeschnallt. Viermal mussten die Polizistinnen und Polizisten wegen unzureichender Ladungssicherung tätig werden. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell