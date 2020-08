Polizei Hagen

POL-HA: Diebe nach Parfümdiebstahl festgenommen

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 27.08.2020, kam es zu einem Ladendiebstahl in der Holzmüllerstraße. Dort hielten sich gegen 13:00 Uhr ein Mann (28) und eine Frau (20) in einer Drogerie auf. Sie wussten nicht, dass sie bereits von einem Detektiv beobachtet wurden. Geschickt ließen sie Parfümflaschen im Wert von fast 500 Euro in einer Tasche verschwinden, die so präpariert war, dass die Diebstahlssicherung umgangen werden konnte. Als sie das Geschäft verließen, hielt der Detektiv sie auf und rief die Polizei. Das Pärchen konnte sich nicht ausweisen. Sie trugen lediglich Bargeld und ein Handy bei sich. Das Parfüm konnte der Drogerie zurückgegeben werden. Die Tasche, das Handy und auch das Geld stellten die Beamten sicher. Da die Frau und der Mann mutmaßlich als Teil einer Bande agierten, wurden sie vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell