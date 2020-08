Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit 1,6 Promille am Steuer erwischt

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 27.08.2020, rief ein Zeuge die Polizei. Er hatte gegen 21:00 Uhr einen Fiat beobachtet, der über die Altenhagener Straße fuhr und vor einem Kiosk parkte. Aus dem Auto stieg ein 56-Jähriger, der stark torkelte und schwankte. Daraufhin informierte der Zeuge die Polizei. Als die Beamten eintrafen, taumelte der Hagener und machte Ausfallschritte, um sich aufrecht zu halten. Ein Alkoholtest zeigte kurz darauf mit 1,6 Promille den Grund für das Verhalten an. Die Polizisten nahmen den 56-Jährigen mit auf die Wache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Anzeige wurde jetzt an das Verkehrskommissariat übergeben. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell