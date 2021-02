Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rote Ampeln missachtet; 24-Jähriger ohne Fahrerlaubnis aber unter Drogeneinfluss unterwegs - Blutentnahme - Anzeige

Mannheim (ots)

Am frühen Montagabend, gegen 19.45 Uhr, fiel einer Streife der Verkehrspolizei ein Opel-Fahrer auf, der auf dem Kaiserring in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war und dabei zunächst zwei rote Ampel missachtete. An der Kreuzung Reichskanzler-Müller-Straße bog der 24-Jährige nach kurzem Halten an der roten Ampel dann doch noch kurz vor einer querenden Straßenbahn nach links ab, worauf er unmittelbar danach angehalten und kontrolliert werden konnte. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und keine Fahrerlaubnis besaß. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, eine Anzeige war die Folge.

