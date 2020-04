Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Auf den Spuren des Osterhasen...

Dinslaken (ots)

Pünktlich zum Sonnenaufgang hoppelte er auch an der Polizeiwache Dinslaken vorbei. Und nicht nur vorbei!

Der Osterhase hatte auch an die Polizistinnen und Polizisten gedacht. Heimlich, still und leise hinterließ er eine Tüte mit Ostergrüßen und Süßigkeiten. Wir sagen Danke an Meister Lampe!

