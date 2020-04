Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Gartenhaus brannte

Zeugen gesucht

Moers (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet gegen 02.00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache an der Eichenstraße ein Gartenhaus in Brand.

Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen, die das Gartenhaus stark beschädigten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

