Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Kradfahrer bei Verkehrsunfall getötet

Hünxe (ots)

Am Montag, den 13.04.2020, gegen 14.46 Uhr, befuhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Hünxe die Gahlener Straße aus Richtung Hünxe kommend in Fahrtrichtung Schermbeck. Beim Abbiegevorgang nach links in den Aapweg übersah er den 56-jährigen Motorradfahrer aus Oberhausen, welcher die Gahlener Straße aus Richtung Schermbeck kommend in Fahrtrichtung Hünxe befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei zog sich der Motorradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen in einem Weseler Krankenhaus gegen 16:30 Uhr verstarb. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls können sich an die Polizei Dinslaken, 0281-107-1822, wenden.

