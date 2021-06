Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Messer und Betäubungsmittel sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Dienstagabend zum Europaplatz gerufen. Gegen 22.20 Uhr war ein Mann vor einem Kiosk aufgefallen, der ein Messer in der Hand hielt. Als die Beamten eintrafen, forderten sie den Mann auf, das Messer fallen zu lassen, was er dann auch tat. Bei der Durchsuchung des 44-Jährigen aus Litauen konnten außerdem Betäubungsmittel gefunden werden. Die Betäubungsmittel und das Messer wurden sichergestellt. 44-Jährige wurde mit zur Wache genommen und dort ins Gewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell