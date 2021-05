Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht B410 bei Arzfeld

Arzfeld (ots)

Am Samstagmorgen, den 15.05.2021, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich auf der B 410, zwischen den Ortschaften Irrhausen und Arzfeld, ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Hierbei befuhr ein PKW, Modell BMW, Farbe schwarz die B410 in Richtung Arzfeld und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW erlitt hierbei Totalschaden. Ein Zeuge meldete sich bei hiesiger Dienststelle. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte sich der Pkw jedoch von der Örtlichkeit entfernt.

Zeugen dieses Vorgangs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

