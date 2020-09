Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefährliche Körperverletzung

Wachenheim (ots)

Am 4. September gegen 19:00 Uhr wurde ein Radfahrer oberhalb der Wachtenburg von einem Spaziergänger angegriffen. Der unbekannte Täter habe grundlos mit einem Stock auf den langsam vorbeifahrenden Mountainbiker eingeschlagen. Weiterhin habe der Mann nach dem Radfahrer getreten, sodass dieser von seinem Fahrrad gefallen sei. Durch den Angriff erlitt der Geschädigte mehrere blaue Flecken am ganzen Körper, sowie eine Schürfwunde am linken Bein. Der Täter habe unverzüglich die Flucht ergriffen. Der Täter sei ca. 50 Jahre alt, 180cm groß, helle zurückliegende Haare, bartlos, alkoholisiert. Weiterhin habe der Mann einen kleinen Hund (ähnlich Mops) dabeigehabt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



C. Sauerhöfer





