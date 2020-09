Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw-Brand

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 05.09.20, gegen 15.40 Uhr, bemerkte der Fahrer eines Mercedes-Benz Vitos während der Fahrt von Neustadt nach Haßloch Schmorgeruch im Fahrzeuginnenraum. Nachdem er sein Fahrzeug auf einem Feldweg geparkt hatte, drang bereits Rauch aus dem Armaturenbrett. Durch Ersthelfer wurde versucht den Brand mittels Wasser zu löschen. Bei Eintreffen der Polizei schlugen jedoch Flammen aus dem Armaturenbrett. Mittels Feuerlöscher konnte der Brand gelöscht werden. Durch die ebenfalls verständigte Feuerwehr wurde mittels Wärmebildkamera das Fahrzeug nach weiteren Brandherden untersucht. Vermutlich geriet das Fahrzeug auf Grund eines technischen Defekts in Brand. Bei den Löschversuchen verletzte sich der Fahrzeugführer an der Hand. Durch den Rettungsdienst wurde er noch vor Ort versorgt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

