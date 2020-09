Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Container

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 03.09.20, 21.55 Uhr bis Donnerstag, 04.09.20, 07.00 Uhr wurde auf einem Firmengelände im Heidweg in Neustadt/Wstr. ein Baucontainer aufgebrochen, der als Lagerraum diente. Aus dem Container wurden Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Neustadt unter 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Heim, PHK

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell