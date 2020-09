Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim/B 37 - Unter Drogeneinfluss gefahren

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (05.09.2020) wurde um 00:50 Uhr ein 22-Jähriger aus Mutterstadt kontrolliert, der mit seinem Citroen auf der B 37 unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem jungen Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Urintest wies die Einnahme von Drogen nach, weshalb gegen den 22-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss nach § 24a Straßenverkehrsgesetz (Ordnungswidrigkeit) und des Erwerbs/Besitzes von Betäubungsmitteln nach § 29 BtMG (Straftat) eingeleitet wurden. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt, sowie die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt. Verstöße nach § 24 a StVG werden in der Regel mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten im Verkehrszentralregister und einem Fahrverbot von einem Monat geahndet.

