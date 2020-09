Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ellerstadt (ots)

Am Freitagmittag, den 04.09.2020 zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren eine Straßenlaterne in der Haardtstraße vor der Einmündung zur Lambsheimer Straße. An der Straßenlaterne und einem dahinter angrenzenden Stahlzaun entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro. Sollten Sie Zeuge des Vorfalls geworden sein, setzen Sie sich bitte unter 06322/9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung.

