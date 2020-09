Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Roller unter dem Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln und ohne Führerschein geführt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein offensichtlich unbelehrbarer 37-jähriger Mann aus Neustadt wurde am 05.09.2020 gegen 06:45 Uhr in der Maximilianstraße mit seinem Roller (Kleinkraftrad) kontrolliert. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offensichtlich kurz zuvor Alkohol konsumierte. Neben der Alkoholisierung von etwa 1,10 Promille konnten Auffälligkeiten erlangt werden, welche für einen vorausgegangenen Drogenkonsum sprachen. Weiterhin konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad vorweisen. Später stellte sich heraus, dass der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Trunkenheitsfahrten aufgefallen ist und seinen Führerschein wegen dieser Delikte abgegeben musste. Aus den vergangenen Straftaten lernte der Mann offenbar nicht. Der Roller wurde vor Ort abgestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahren unter dem Einfluss von Alkohol/Betäubungsmitteln und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell