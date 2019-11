Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Lkw reißt Mauer ein

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Duisburg (ots)

Am Donnerstag (7. November, 8 Uhr) beobachtete ein Mann (76), der seinen Neffen zur Schule bringen wollte einen Lkw, der beim Rangieren auf der Straße Am Lohkamp eine Grundstücksmauer rammte und weiter fuhr. Weil der Fahrer (29) des Lkw nicht anhielt, folgte der Senior ihm bis zum Borgschenweg und verständigte die Polizei. Als die Beamten den 29-Jährigen zur Rede stellten, gab er an keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben. Während die Einsatzkräfte den Unfall aufnahmen, erschien der Eigentümer (50) des Grundstückes. Den 29-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell