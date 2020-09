Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 5. September gegen 15:10 Uhr kam es, in der Bruchstraße in Bad Dürkheim, zu einem Zusammenstoß zwischen einem jugendlichen Radfahrer und einem grauen Audi mit Anhänger. Zunächst konnte kein Schaden an dem Anhänger feststellt werden, erst bei genauerer Betrachtung bemerkt er einen Lackschaden an der rechten Seite seines Anhängers. Als er dies bemerkte, hatten sich die beiden Jugendlichen bereits entfernt. Die Jugendlichen sollen etwa 13 bis 15 Jahre alt gewesen sein, vermutlich dunkle Haare und südländischer Phänotyp. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

