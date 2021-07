Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Dienstag (06.07.2021) ist es gegen 14.00 Uhr es auf dem Emsdettener Damm (B481) in Höhe Grüner Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein BMW fuhr nach bisherigen Erkenntnissen auf einen orangefarbenen Lkw, der möglicherweise Bauschutt geladen hatte. Nach ersten Schätzungen beläuft sich allein der Sachschaden beim beschädigten BMW auf etwa 10.000 Euro. Der vorausfahrende Lkw-Führer hat die Kollision möglicherweise nicht bemerkt und setzte seine Fahrt in Richtung Münster fort. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder die Hinweise zum Lkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell