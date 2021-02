Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Zahlreiche Glätteunfälle

Coesfeld (ots)

Glatte Straßen haben am Montagmorgen im Kreis Coesfeld zu zahlreichen Unfällen geführt. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. In der Sendener Bauerschaft Bredenbeck rutschten Autos reihenweise von einem Wirtschaftsweg in die angrenzenden Straßengräben. In Ottmarsbocholt kollidierte ein Autofahrer mit einem Verteilerkasten. Auf dem Prozessionsweg in Herbern rutschte ein Auto in ein geparktes Auto.

Jedoch gab es auch Verletzte. Im Nottulner Ortsteil Appelhülsen stürzte ein Motorradfahrer auf dem Buchenweg. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte dieser beim Abbiegen weg und verletzte sich dabei. Am Hagenkamp in Senden zog sich ein Fahrradfahrer Verletzungen zu, als er auf glatter Straße ins Rutschen kam. In beiden Fällen kamen sie mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

