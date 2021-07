Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Montag (12.07.) wurde auf der Weberstraße in Höhe der Hausnummer 60 ein schwarzer Skoda Fabian angefahren und beschädigt. Der Fahrer hatte seinen Pkw gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des dortigen REWE Marktes mit der Front zur Weberstraße abgestellt. Als er gegen 11.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er im hinteren linken Bereich eine deutliche Beschädigung fest. Den Spuren nach war ein anderes Fahrzeug gegen den Skoda gefahren. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden, der etwa 600 Euro beträgt, zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell