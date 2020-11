Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksame Zeugin verhindert Diebstahl eines Zigarettenautomaten - weitere Zeugen gesucht

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-KreisSt.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine aufmerksame Zeugin verhinderte am Donnerstagmorgen kurz nach 1 Uhr in der Franz-Antoni-Straße den Diebstahl eines Zigarettenautomaten. Sie hatte vier Personen bemerkt, die sich an dem Automaten zu schaffen machten und über Notruf die Polizei alarmiert. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, stiegen sie in ein Auto und fuhren in Richtung Reilinger Straße davon. Trotz des Einsatzes von mehreren Streifen verlief die Fahndung ohne Erfolg. Der Automat wurde zusammen mit dem Aufsteller von der Wandhalterung gelöst und wird gegebenenfalls auf Spuren untersucht. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

