Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Durch Tierkadaver abgelenkt

Ense (ots)

Durch einen kurzen Blick auf einen Tierkadaver war ein 38-jähriger Autofahrer vom Möhnesee am Donnerstag (25. März), gegen 14.30 Uhr, auf der Werler Straße so stark abgelenkt, dass er einen Rückstau an einem Kreisverkehr "aus den Augen" verlor. Aufgrund dessen fuhr er mit seinem Wagen einer 27-jährigen Werlerin von hinten auf. Durch den Aufprall verletzte sich der 38-Jährige leicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 2.500 Euro. (reh)

