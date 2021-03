Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg - Falscher BKA-Beamter?

Warstein (ots)

Am Mittwoch (24. März) wurde gegen 17.30 Uhr ein Quad-Fahrer von einem Mann in der Feldflur im Bereich des Odackerweges angesprochen. Der Unbekannte gab an, dass er vom Bundeskriminalamt (BKA) sei und das Befahren des Weges verboten sei. Anschließend forderte er die "Papiere" des Quad-Fahrers. Dem Anschein nach überprüfte er anschließend die Personaldaten mittels Handy. Der angebliche BKA-Beamte fuhr einen dunklen SUV mit Coesfelder Kennzeichen (COE). Er trug ein grünes T-Shirt mit der Aufschrift "Polizei" und eine beige Hose. Optisch wirkte er wie ein Jäger oder Förster. Der angebliche BKA-Beamte, sein männlicher Begleiter oder weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden, um abzuklären, ob hier der Straftatbestand der Amtsanmaßung vorliegen könnte. (reh)

