Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Vogelfallen gefunden - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (23. März) fand ein Zeuge zwischen Lippstadt-Rebbeke und der Lippstädter Straße (L822) in der Nähe des Mentzelsfelder Kanals eine sogenannte "Schlagfalle" mit zwei Wachteln und einem Raubvogel. Während eine Wachtel bereits verendet war und der Raubvogel kurz darauf verstarb, konnte die zweite Wachtel in ein Tierheim gebracht werden. Das Aufstellen solcher Fallen, das Nutzen lebender Lockvögel und der Fang des streng geschützten Raubvogels stellen schwerwiegende Verstöße gegen das Artenschutz-, Jagd- und Tierschutzrecht dar. Die Polizei fragt nun, wer Angaben zu der Aufstellung solcher Fallen machen kann? Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

