Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Autokatalysatoren abgebaut

Lippstadt (ots)

In gleich zwei Fällen wurden zwischen Montag (22. März) und Dienstag die Katalysatoren von zwei Autos entwendet. Die Diebe schlugen an der Eichendorfstraße und der Chalybäusstraße zu. Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder deren Diebesgut geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

