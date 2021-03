Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auf dem Dach gelandet

Lippstadt (ots)

Nach ersten Erkenntnissen ist ein internistischer Notfall Grund für einen Verkehrsunfall am Dienstag (23. März), gegen 16.10 Uhr, am Böbbingweg, bei dem ein 62-jähriger Lippstädter einen Baum touchierte und mit seinem Wagen auf dem Dach landete. Er wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Den Unfallschaden bezifferte die Polizei mit circa 8.000 Euro. (reh)

