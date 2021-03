Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Plötzlich auf die Straße gelaufen - Rettungswagen

Wickede (ots)

Am Mittwochnachmittag (24. März), gegen 16.40 Uhr, befuhr eine 66-jährige Wickederin mit ihrem Wagen die Straße "Am Lehmacker" in Richtung Fröndenberger Straße. Plötzlich und für sich völlig unerwartet liefen zwei Mädchen im Alter von 10 und 11 Jahren über die Straße. Die Autofahrerin konnte trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß mit der 10-Jährigen nicht mehr verhindern. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

