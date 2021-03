Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - Auto überschlägt sich mehrfach - 55-Jähriger schwer verletzt

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch (24. März), gegen 20.50 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Hamburg mit seinem Wagen die B516 in Richtung Brilon, als er aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam, in den Straßengraben fuhr, sich mehrfach mit seinem Auto überschlug und auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Stillstand kam. Zeugen des Vorfalls drehten den Wagen sofort herum, leisteten Erste-Hilfe und informierten den Rettungsdienst. Der 55-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Um einen technischen Defekt am Wagen ausschließen zu können, stellten die Polizeibeamten den Wagen des Hamburgers sicher. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten circa 1,5 Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei 20.000 Euro. (reh)

