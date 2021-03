Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Radfahrer missachtet Rotlicht - Zwei Schwerverletzte

Warstein (ots)

Zwei Schwerverletzte sind das Ergebnis einer "Rotlichtfahrt" am Mittwochnachmittag (24. März), gegen 14.15 Uhr, auf der Hauptstraße in Höhe des Domrings. Ein 55-jähriger Warsteiner Radfahrer missachtete das Rotlicht an der dortigen Fußgängerampel und übersah hierbei eine gerade querende 24-jährige Fußgängerin aus Warstein. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden beide schwer verletzt mit zwei Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

