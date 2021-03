Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Plötzlich gebremst

Soest (ots)

Eine 46-jährige Autofahrerin aus Lippetal befuhr am Dienstag (23. März), gegen 7.25 Uhr, den Senator-Schwarz-Ring. Als die Ampelanlage an der Kreuzung zum Meiningser Weg von Grün auf Gelb wechselte, bremste sie abrupt ab, da nach ihren eigenen Angaben ein Radfahrer den Anschein machte, als ob er auf ihren Fahrstreifen wechseln wollte. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Soest, der hinter der 46-Jährigen fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der Lippetalerin mit seinem Wagen auf. Durch den Aufprall wird der 18-jährige Beifahrer des Soesters leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von circa 4.500 Euro. (reh)

