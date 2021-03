Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahrradhelm verhindert schlimmeres

Lippstadt (ots)

Der Fahrradhelm eines 37-jährigen Lippstädters hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (23. März), gegen 17.40 Uhr, vermutlich schlimmeres verhindert. Ein 29-jähriger Lippstädter befuhr zuvor die Lippestraße in Richtung Lipperode. Als er nach rechts abbiegen wollte, übersah er den 37-jährigen Radfahrer, der zu dieser Zeit, den für Radfahrer freigegebenen Gehweg, in die gleiche Richtung befuhr. Beim Abbiegen kollidierten beide, worauf der Radler stürzte und sich leicht verletzte. Weitreichendere Sturzfolgen wurden durch den getragenen Fahrradhelm verhindert. Er wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell