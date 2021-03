Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - An der Tür hängengeblieben

Lippstadt (ots)

Eine 53-jährige Lippstädterin nutzte am Dienstagnachmittag (23. März), gegen 15.15 Uhr, neben dem Radweg der Esbecker Straße die Fahrbahn, um an dem geparkten Wagen einer 41-jährigen Frau aus Anröchte vorbeizufahren. Diese öffnete in diesem Moment die Fahrertür und übersah hierbei die von hinten heranfahrende Lippstädterin. Die 53-Jährige schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und blieb an der Autotür hängen. Durch den folgenden Sturz verletzte sie sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

