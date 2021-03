Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an einem PKW - Werderstraße in 67069 Ludwigshafen am Rhein/Edigheim

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf in der Nacht von Donnerstag, den 04.03.21 auf Freitag, den 05.03.21 zwei große Steine auf einen schwarzen Ford C-Max, welcher in der Werderstraße geparkt war. Bei dem PKW wurde dadurch die Windschutzscheibe und das Fenster auf der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel.: 0621/963-2222.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell