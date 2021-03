Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Rentnerin Geld und EC-Karte gestohlen

Lippstadt (ots)

Einer 87-jährigen Rentnerin wurde am Dienstag (23. März), gegen 11.30 Uhr, ihre Geldbörse mit darin befindlicher EC-Karte gestohlen. Die 87-Jährige hob zuvor bei einer Bank einen Bargeldbetrag ab und ging anschließend in einen Supermarkt an der Marktstraße. Kurz darauf bemerkte sie, dass ihre Geldbörse, unter anderem mit der darin befindlichen EC-Karte und Bargeld fehlten. Bereits kurz darauf wurde die EC-Karte zwei Mal zur Geldabhebung in einer nahegelegenen Bank eingesetzt. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät zum Schutz vor Diebstahl: -Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. -Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. -Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. -Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. -Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. -Achten Sie bei einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. (reh)

