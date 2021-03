Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl/Welver - Fahrradkontrollen

Werl / Welver (ots)

Der Verkehrsdienst und die Werler Wache führten am Dienstagmorgen Fahrradkontrollen durch. An der Sekundarschule und am Mariengymnasium in Werl sowie an der Zufahrt zum Welveraner Bahnhof warteten die Polizeibeamten auf radelnde Schüler. Im Vergleich zur Kontrolle bei normalem Schulbetrieb konnten vergleichsweise nur wenig radfahrende Schülerinnen und Schüler angetroffen werden. Im Bereich Werl waren 20 der kontrollierten Rädern nicht in Ordnung. Die Erziehungsberechtigten werden nun zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit der Fahrräder durch einen Brief der Polizei aufgefordert. In Welver wurden keine Zweiräder bemängelt. Auch wenn relativ weinge Schüler unterwegs waren, gab es ein durchweg positives Feedback von Passanten und dem Lehrpersonal der Schulen. (lü)

