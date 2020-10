Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Einbruchdiebstahl aus Wohnhaus in Rastede++

Oldenburg (ots)

++ Hankhausen: Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten bislang unbekannte Einbrecher, um in ein Wohnhaus am Hankhauser Busch zu gelangen. In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmittag, 14 Uhr gelangten sie nach Überwindung der verschlossenen Terrassentür in das Objekt und entwendeten aus dem Räumlichkeiten Schmuck und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn (04403-9270) oder die Polizei in Rastede (04402-916520) entgegen (1148190).++

