Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Unfall verursacht ohne Führerschein aber mit Verdacht auf Alkohol und Drogen++

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei Rastede zu einem Verkehrsunfall in die Oldenburger Straße in Wiefelstede gerufen. Vor Ort wurde festgestellt, dass der 24jährige Fahrzeugführer mit dem Pkw vermutlich aufgrund seiner Beeinflussung von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet ist. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass nach dem aus dem Bereich Stade stammenden Fahrzeugführer aufgrund seiner Alkoholisierung bereits seit einiger Zeit gefahndet wurde. Da sich die Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen verdichteten, wurde dem 24jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte von der Polizei nicht einbehalten werden, weil der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

