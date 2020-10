Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfallflucht durch Fahranfänger +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wird der Polizei durch einen aufmerksamen Bürger an der Autobahnauffahrt Oldenburg-Eversten ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein PKW-Fahrer hat beim Auffahren in Richtung Leer erst einen Leitkegel überfahren und stieß dann gegen ein dort befindliches Verkehrsschild. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund des vom Meldenden notierten Kennzeichens konnte der unfallverursachende Fahrzeugführer und das benutzte Fahrzeug unmittelbar im Anschluss zu Hause angetroffen werden. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen gerade 18 Jahre alt gewordenen Fahranfänger, welcher eine Fahrerlaubnis auf Probe hat. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

