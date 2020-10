Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbrüche in Oldenburg und Rastede++

Oldenburg (ots)

+Einbruch in Oldenburg+

Am Samstagabend um 23.20 Uhr werfen drei unbekannte Täter mit dem Fuß einer Baustellenabsperrung die rückwärtig gelegene Türscheibe eines Supermarktes in der Bremer Straße ein. Im Markt teilen sich die zwei männlichen und die eine weibliche Person auf und entwenden diverse Waren aus der Auslage. Anschließend verlassen sie den Markt. Die Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Einer der Täter trug einen weißen Kapuzenpullover mit schwarzer Aufschrift, blaue Jeans, weiße Schuhe und graue Handschuhe. Der andere Täter trug einen schwarzen Pullover mit weißen Streifen am Arm und quer über der Brust, eine gelbe Kapuze, eine schwarze Hose, braune Schuhe und gelbe Arbeitshandschuhe. Die Täterin trug eine rot-blaue Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose, weiße Sportschuhe und führte eine braune Umhängetasche mit sich. Alle trugen jeweils einen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.

+Einbruch in Rastede+

In der Zeit von Samstag, 17 Uhr bis Samstag, 01.30 Uhr kam es in der Graf-von-Galen-Straße in Rastede zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter hebelten dabei ein Fenster auf, durchsuchten das Haus und entwendeten u.a. Silberbesteck.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter 04403/927-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell