Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Vermisster 85-jähriger Mann tot aufgefunden

Warstein (ots)

Der seit dem 02.06.2020 vermisste 85-jährige Rentner Bruno Salm konnte am Montagmorgen (22. März) in einem Waldgebiet bei Warstein nur noch tot aufgefunden werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Polizei dankt allen an der Suche beteiligten Personen und bittet alle Medien, dass Bild des Mannes auf ihren Internetseiten zu löschen.(reh)

