Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Motorradfahrer schwer verletzt

Ense (ots)

Ein schwer verletzter 18-jähriger Motorradfahrer aus Wickede ist die Bilanz eines Alleinunfalls am Mittwoch (24. März), gegen 19.50 Uhr, auf dem Oesterweg in Höingen. Der Motorradfahrer kam dort ohne ersichtlichen Grund zu Fall und rutschte mehrere Meter über den Asphalt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

