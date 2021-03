Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kupferrohre und Badezimmer Armaturen gestohlen

Lippstadt (ots)

Unbekannte Täter schlugen zwischen Montag (22. März) und Donnerstag an einem leerstehenden Gebäude an der Hospitalstraße eine Fensterscheibe ein und bauten aus einem Badezimmer die Armaturen und das Waschbecken ab. Weiterhin entwendeten sie Kupferrohre. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch oder den Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

