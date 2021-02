Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof: Unbekannter lockt Mann zur Kempener Allee und schlägt auf ihn ein - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Am Dienstag (26. Januar 2021) hat ein Unbekannter einen 51-jährigen Krefelder unter einem Vorwand zur Kempener Allee gelockt. In einem Stichweg vor dem Haus mit der Nummer 108 kam er ihm entgegen, schlug ihn nieder und trat dann auf ihn ein. Der Mann wurde dabei schwerverletzt.

Der Täter hat sich möglicherweise schon vor der Tat an einer Mauer vor dem Haus oder in der Nähe aufgehalten und war wahrscheinlich in Begleitung einer weiteren Person. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet sie, sich unter 02151 6340 oder per Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (45)

